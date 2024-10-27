В частности жена покойного российского оппозиционера заявила, что россияне тоже страдают от войны.

Юлию Навальную с момента смерти своего мужа, российского оппозиционера Алексея Навального, считают важнейшим критиком российского диктатора Владимира Путина. Однако сейчас ее слова относительно войны в Украине вызывают возмущение, пишет BILD.

В частности в интервью для Die Zeit жена покойного оппозиционера ответила, как она относится к наступлению ВСУ в Курской области. По ее словам, эта ситуация "имеет две стороны".

Навальная считает, что такие атаки еще больше сплотят народ РФ и укрепят власть Путина.

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Когда у нее спросили, считает ли она поставки оружия для Украины правильным решением, общественный деятель отметила:

"Сложно сказать. Бомбы поражают и россиян".

Также во время разговора Навальная отмечает, что это лишь "война Путина". Однако когда ей напомнили, что именно обычные российские военные каждый день убивают украинцев, она ответила:

"Конечно, люди воюют. Но это его война".

В свою очередь вдова Навального подчеркнула, что когда-нибудь Россия должна будет извиниться перед Украиной.

В комментарии для BILD внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер отметил, что Навальная "не имеет никакого сочувствия" к украинцам, которых убивает Россия.

"Очевидно, что она не понимает законное право Украины на самооборону, которое явно позволяет и поддерживает военное наступление Украины на российскую территорию", - добавил он.

Кизеветтер считает, что Навальная является "партнером, который не заслуживает доверия для ответственной политики в рамках международного права", а является скорее "адвокатом имперских претензий России".

В то же время историк Илько-Саша Ковальчук написал на своей странице в соцсети X:

"Это интервью показывает российскую оппозиционерку, которая дает мало поводов для надежды".

Алексей Навальный - последние новости

Как писал УНИАН, дочь покойного российского оппозиционера Алексея Навального Даша работает в предвыборном штабе кандидата в президенты США Камалы Харрис. Отмечается, что она с августа является штатным менеджером команды кампании Харрис в Филадельфии.

Также журнал New Yorker опубликовал отрывки из мемуаров Алексея Навального, в которых говорится о том, что оппозиционер предсказал свою смерть в тюрьме.

"Я представляю худшее, что может произойти, и принимаю это... Я проведу остаток жизни в тюрьме и умру здесь", - написал он 22 марта 2022 года.

Также из мемуаров можно понять, что он смирился с тем, что ему "не с кем будет прощаться", и что все семейные праздники будут проходить без него.

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