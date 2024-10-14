По информации журналистов, девушка работает штатным менеджером.

Дочь покойного российского оппозиционера Алексея Навального работает в команде избирательной кампании Камалы Харрис в решающем штате Пенсильвания. Об этом сообщает The Times.

В издании напомнили, что 23-летняя Даша Навальная закончила Стэнфордский университет в Калифорнии. С 2019 года она изучала социальную психологию и политологию.

"С августа она является штатным менеджером команды кампании Харрис в Филадельфии, согласно ее аккаунту на LinkedIn. Ее обязанности включают мобилизацию избирателей и работу с обществом. Однако она не делала никаких публичных заявлений в поддержку Харрис", - отметили в материале.

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В The Times предположили, что участие Навальной в избирательной кампании, скорее всего, может свидетельствовать о том, что Харрис, вероятно, готовится играть роль в российской оппозиционной политике.

Смерть Алексея Навального - что известно

Алексей Навальный, который больше всего в своей стране критиковал российского диктатора Владимира Путина, отбывал 30-летний срок в тюрьме, однако 16 февраля 2024 года стало известно о его смерти.

По официальным данным, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, но утечка документов свидетельствует о том, что Навального отравили.

Также журнал New Yorker опубликовал отрывки из мемуаров покойного российского оппозиционера. Из них можно сделать вывод, что Навальный предсказал свою смерть в тюрьме.

"Я представляю худшее, что может произойти, и принимаю это... Я проведу остаток жизни в тюрьме и умру здесь", - написал он 22 марта 2022 года.

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