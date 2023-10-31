Хуситы предприняли попытку атаковать самый южный город Израиля.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за сегодняшнюю атаку по самому южному городу Израиля Эйлат. Представитель хуситов Яхья Сари заявил о намерениях йеменских сил продолжать наносить удары по Израилю.

Сари написал в X (Twitter), что "Вооруженные силы выпустили крупную партию баллистических и крылатых ракет и большое количество беспилотников по различным целям израильского врага" ради "победы над историческим гнетом дорогого палестинского народа".

Ранее сегодня Армия обороны Израиля информировала об отслеживании и перехвате ракеты класса "земля-земля" и беспилотников, нацеленных на город Эйлат.

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Как пишет The Times of Israel, появлялись сообщения о том, что снаряд был перехвачен над Красным морем, и были предположения, что ракета была запущена поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Расстояние между Эйлатом и Йеменом составляет около 1800 километров.

Ситуация в Израиле - роль Йемена

7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный удар по Израилю, ворвалась на израильскую территорию и взяла более 200 заложников. После освобождения захваченной территории Израиль усилил удары по контролируемому ХАМАС сектору Газы и перешел к наземной операции в регионе. Военной целью Израиль называет полную ликвидацию ХАМАС.

Эксперты предупреждали о возможности втягивания в войну и других игроков. Ранее в октябре эсминец ВМС США Carney перехватил несколько ракет неподалеку от берегов Йемена, выпущенных поддерживаемыми Ираном хуситами. Тогда представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что, по предварительной оценке США, сам эсминец не был целью ни одной ракеты или беспилотника хуситов. По словам Райдера, они направлялись на север вдоль Красного моря, "потенциально – к целям в Израиле".

Столкновения между Йеменом и Саудовской Аравией

После запуска хуситами крылатых ракет и беспилотников по Израилю 19 октября на границе Йемена и Саудовской Аравии произошли столкновения. Четверо саудовских солдат погибли в бою в горной провинции Джазан на границе с Йеменом. Гибель военных стала первым случаем боевого столкновения с тех пор, как в апреле прошлого года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Саудовской Аравии были переведены в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с военизированной группировкой из Йемена "Ансар Аллах" (хуситы).

Ситуация в Йемене - это надо знать

Политическая ситуация в Йемене очень сложная и нестабильная. С 2014 года страна оказалась в состоянии гражданской войны, в которой противостоят хуситы, поддерживаемые Ираном, и правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией и другими арабскими странами. Хуситы - самая крупная и влиятельная политическая сила в северной части страны. Они контролируют столицу Йемена Сану, а также большую часть севера страны, включая портовый город Ходейда.

Войну сопровождают массовые жертвы среди мирного населения, голод и гуманитарный кризис. В 2022 году было достигнуто перемирие между хуситами и правительством Йемена, которое было продлено на 2023 год. Перемирие позволило облегчить гуманитарную ситуацию в стране, но не привело к прекращению боевых действий.

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