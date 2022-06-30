Фумио Кисида отметил, что Киеву так же помогут с хранением зерна.

Украина получит от Японии дополнительную гуманитарную помощь. Речь идет о 100 миллионах долларов.

Об этом сообщает Japan Today

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что его страна окажет Украине всяческую помощь. По его словам, 100 миллионов долларов пойдут на закупку медицинского оборудования и на строительство временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Кисида заявил, что Япония поможет с расширением мощностей для хранения украинского зерна. В частности, построят временные зернохранилища на западе Украины и в соседних странах.

Как ранее сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что Россия уже вывезла с оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна. При этом россияне бьют по зернохранилищам Украины, чтобы уничтожить запасы зерна.

Турция предложила помочь в разблокировке Черного моря и вывезти часть зерна, которое предназначено для экспорта, но организация и запуск коридора в Черном море может занять от трех до четырех недель. Кроме того, Стамбул готов провести встречу Турция-Украина-Россия-ООН для обсуждения способа перевозки зерна.

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