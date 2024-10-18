Сделать ядерное оружие за несколько недель Украина точно не сможет, подчеркнул эксперт.

Информация о возможном восстановлении ядерного потенциала Украины, о чем накануне сообщила немецкая пресса, рассчитана на западную аудиторию.

Таким мнением в эфире Radio NV поделился военный эксперт Михаил Жирохов. "Для Запада ядерное оружие - это определенный маркер. Запад ставят перед выбором - или вступление в НАТО, или альтернатива - разработка ядерного оружия", - сказал эксперт.

По его словам, "конечно, разработка ядерного оружия, теоретически, она возможна, но она будет требовать национальной идеи, и по крайней мере на одно поколение потребуется вкладывать все доходы в эту разработку". Он считает, что "западные страны будут не очень этому рады, будут различные средства давления".

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Эксперт также добавил, что политика Запада базируется на том, чтобы контролировать даже теоретическое появление ядерного оружия у любой из стран мира. По словам Жирохова, Запад должен иметь план и на случай, если ядерное оружие появится и у Украины:

"Если даже желтая пресса начинает разгонять историю с ядерным оружием, то западные политики должны на это как-то реагировать. Вот на это рассчитывать. Очевидно, что сделать ядерное оружие за несколько недель, как об этом говорит Рёпке (аналитик BILD, - УНИАН) - это нереально. Даже при наличии атомных электростанций, определенного оборудования и специалистов, это так быстро не делается".

Ядерное оружие для Украины - что известно

Накануне журналисты BILD сообщили, что Украина серьезно думает о восстановлении своего ядерного потенциала. Ссылаясь на анонимного украинского чиновника, издание отмечает, что для создания первой ядерной боеголовки Киеву хватит нескольких недель.

Потом президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию и заявил, что Украина никогда не заявляла о своем желании восстановить ядерный потенциал. По словам президента, Украина сделала ставку на вступление в НАТО, как гарантию своей безопасности.

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