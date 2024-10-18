По словам Лаврова, у Украины это не получится "никогда и ни при каких обстоятельствах".

В Кремле нервно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности восстановления Киевом ядерного потенциала. В частности, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что соответствующие попытки не будут иметь успеха.

"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не получится - никогда и ни при каких обстоятельствах. Но он (Зеленский - УНИАН) уже, кажется, отказался от этих слов - видимо, проснулся, с другой ноги встал. Так что повторяю: можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли бесполезность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность", - заявил дипломат.

В свою очередь заместитель секретаря Совбеза РФ, экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев предположил, что Украина стремится создать "грязную бомбу".

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"С учетом на первый взгляд бессмысленных разговоров вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать лишь один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого он имеет все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часы тикают", - написал Медведев.

Восстановление Украиной ядерного потенциала

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом сказал, что Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие. Об этом он рассказал накануне на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сказал Зеленский, бывший глава Белого дома согласился с его аргументами.

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