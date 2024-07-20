В настоящее время у США на 88% ядерных боеголовок меньше, чем в 1967 году.

Впервые за 3 года Администрация президента США Джо Байдена обнародовала данные о ядерном арсенале страны.

Как указано в документе, опубликованном на сайте министерства энергетики, по состоянию на сентябрь 2023 года США имели 3 748 ядерных боеголовок. Это на 35 боеголовок больше, чем в 2021 году. Тогда на вооружении США было рекордно низкое количество боеголовок за все время публикации данных с 1962 года.

В документе указано, что в настоящее время у США на 88% ядерных боеголовок меньше, чем в 1967 году. На то время их было больше всего в истории - более 31 тыс. К 1989 году США имели чуть более 22 тыс. боеголовок.

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Около 2 тыс. боеголовок, которые не вошли в перечень, сейчас ждут демонтажа. Всего с 2020 года США демонтировали 405 ядерных боеголовок.

В 3 748 боеголовок входят как боевые, так и резервные. Речь идет о стратегических и тактических ядерных зарядах, при этом в сообщении отмечается, что количество тактических ядерных боеголовок за 32 года сократилось более чем на 90%.

При этом в документе не указана мощность боеголовок.

Договор об ограничении ядерного оружия

Согласно договору об ограничении стратегических наступательных вооружений между США и РФ, количество развернутых стратегических ядерных боеголовок не может превышать 1550. Однако Кремль вышел из этого договора в 2023 году, заявив, что будет придерживаться его части, которая касается ограничений по количеству развернутых боеголовок.

Кремль отказался раскрыть данные о ядерном арсенале и количестве развернутых боеголовок. При этом Путин постоянно угрожает миру своим ядерным оружием.

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