Был провален весь план войны, ведь Путин воюет не только против Украины, но и против всего Запада.

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что на Западе никого больше не останавливают "красные линии", о которых говорила РФ, а также исчез страх перед ядерным оружием.

"В Кремле почувствовали изменения, западные настроения очень серьезные. Первое такое событие, которое назревало в последние месяцы, - замечательное заявление Макрона: когда Путин начал ему угрожать ядерным оружием, он спокойно отметил, что Франция также имеет ядерное оружие. Запад прекратил реагировать на ядерный шантаж Путина. Он стал просто смешным, никого не останавливают одна за другой красные линии, их пересекают", - подчеркнул он в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому.

Еще одним примером является недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно жалоб россиян на удары по территории РФ. Тот заявил, что не будет никаких ударов по российской территории, если Кремль выведет свои войска из Украины.

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По словам Пионтковского, был провален весь план войны, ведь Путин воюет не только против Украины, но и против всего Запада.

"Помним пресс-конференцию Путина после встречи с Макроном 6 февраля 2022 года, за две недели до полномасштабной агрессии. Путин тогда был в эйфорическом состоянии, только что вернулся из Пекина, где получил зеленый свет, и видел себя властелином мира. Он тогда выболтал всю свою стратегию войны - помните, он неожиданно сказал: мы понимаем, что на конвенционном уровне мы уступаем Западу, мы уступаем НАТО, но у нас супер-пупер ядерное оружие, "нет аналогов" в мире и так далее. То есть да, мы уступаем на конвенциональном уровне, но мы вас запугаем нашим ядерным оружием. Но самое главное - его окружение. Они понимают, куда он их затащил. Он был уверен, и они вместе с ним, что они запугают Запад ядерным шантажом, а теперь вынуждены вести конвенциональную войну, которую Путин уже два года назад признал, что он ее проигрывает", - подытожил эксперт.

Ядерные угрозы РФ

После начала полномасштабной войны Россия неоднократно угрожала миру ядерным оружием за ту или иную помощь Украине.

В конце февраля Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят войска в Украину. В частности, диктатор заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин боится Украины и всего цивилизованного мира, ведь смелые и уверенные в себе люди всему миру ядерным оружием не угрожают.

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