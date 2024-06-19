Самолеты были переоборудованы для сброса только обычных боеприпасов в рамках договора с Россией.

В США собираются вернуть примерно 30 бомбардировщикам B-52H Stratofortress возможность нести ядерное оружие. Основу для этого закладывает Конгресс, пишут Defense News.

Напоминается, что самолеты были переоборудованы для сброса только обычных боеприпасов в рамках договора с Россией о контроле над вооружениями.

"Законодатели стремятся нарастить ядерный арсенал США, учитывая приостановку действия договора Россией и быстрое расширение производства стратегических боеголовок в Китае. Противники этой меры утверждают, что эти директивы затруднят переговоры по новому договору, а также осложнят усилия по значительному продлению срока службы парка бомбардировщиков B-52, впервые представленных во время холодной войны", - говорится в публикации. Видео дня

Отмечается, что соответствующий законопроект Палаты представителей потребует от Военно-воздушных сил завершить восстановление ядерного потенциала бомбардировщиков к 2029 году.

Указывается, что B-52 являются старейшими бомбардировщиками в их парке и летают с начала 1960-х годов.

Напомним, ранее сообщалось, что из арсенала некоторых американских B-52 вычеркнули ядерные бомбы. Отмечалось, что единственным ядерным оружием, которое дозволено нести этим самолетам, остается ракета воздушного базирования AGM-86B с боеголовкой W80-1.

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