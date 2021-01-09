Аналитики считают, что высказывания лидера КНДР - это попытка оказать давление на новую администрацию США.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США являются "самым большим врагом" его страны, и что он не ожидает, что Вашингтон изменит свою политику в отношении Пхеньяна - кто бы ни был президентом.

Читайте такжеВ КНДР публично расстреляли нарушителя карантинаОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Выступая на редком съезде своей правящей Рабочей партии, Ким Чен Ын также пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.

Ким отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "вражеские силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи.

По его словам, США являются "самым большим препятствием для нашей революции и нашим самым большим врагом ... независимо от того, кто находится у власти, истинный характер их политики против Северной Кореи никогда не изменится".

В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".

По его словам, планы по созданию атомной подлодки почти завершены.

Его комментарии прозвучали на фоне подготовки к вступлению в должность новоизбранного президента США Джо Байдена.

Аналитики считают, что высказывания лидера КНДР - это попытка оказать давление на новую администрацию США.

При этом Ким Чен Ын ранее мог похвастаться теплыми отношениями с президентом США Дональдом Трампом, который завершает свой срок, даже если конкретного прогресса в переговорах по ядерной программе Северной Кореи не было.

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Автор: УНИАН