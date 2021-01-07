20 января состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп обещает не чинить препятствий при передаче власти своему преемнику Джо Байдену.

Читайте такжеШтурм Капитолия сторонниками Трампа из-за заседания Конгресса: все подробности (фото, видео)Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом говорится в специальном заявлении президента.

"Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с результатами выборов, и факты это обосновывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход", - отметил Трамп.

"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец самого большого первого срока в истории президента, это лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - добавил он.

Напомним, совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, относительно подсчета голосов у которых были возражения от отдельных членов Конгресса. По каждому из этих штатов те, кто отрицали поражение Трампа, остались в абсолютном меньшинстве.

20 января состоится инаугурация нового президента США.

Штурм Капитолия: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Байдена.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Позже Конгресс США возобновил работу после срочной эвакуации в результате захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

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Автор: УНИАН