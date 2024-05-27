Он опять заговорил о радиоактивном пепле.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Польше ядерным ударом в случае мировой войны.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пообещали Москве уничтожить все ее войска на территории Украины, если она применит ядерное оружие. Бывший президент РФ назвал его "польским аналогом" госсекретаря Энтони Блинкена.

Медведев заявил, что Вашингтон не делал таких заявляений, поскольку американцы более осторожны, а удар США по российским целям означал бы начало мировой войны.

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"И в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла. Это то, чего вы действительно хотите?" - написал он в микроблоге X.

Ядерные угрозы РФ: что известно

Москва систематически угрожает применить ядерное оружие, удерживая Запад от поставок Украине некоторых видов вооружения. Несмотря на то, что часть российских "красных линий" уже перешли, некоторые лидеры опасаются эскалации и ядерной войны.

В начале полномасштабной войны Медведев пообещал устроить "Судный день", если Украина атакует оккупированный Крым. Удары по объектам РФ на полуострове наносятся систематически, однако "Судный день" так и не настал.

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