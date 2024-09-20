По словам специалистов, сейчас такая зависимость остается на значительном уровне.

Западные страны до сих пор полагаются на российскую ядерную энергетику, и наоборот. Об этом говорится в ежегодном отчете о состоянии мировой ядерной промышленности, передает Sky News.

В нем говорится о том, что "значительная" взаимозависимость защитила РФ от дальнейших европейских санкций. В то же время там отметили, что уменьшение зависимости Запада может привести к увеличению расходов.

"Взаимозависимость между Россией и ее западными партнерами остается значительной", - говорится в докладе, который подготовили энергетические консультанты, а именно скептик ядерной энергетики Майкл Шнайдер и бывший сотрудник британского Чатем-хауса (Королевский институт международных отношений - УНИАН) Энтони Фроггатт.

По словам авторов отчета, некоторые западные компании, к примеру, подразделение французской государственной энергетической компании EDF, полагаются на российские государственные реакторы по всему миру для продажи своих запчастей.

"Поскольку [российский ядерный гигант] "Росатом" реализует все 13 строительных площадок атомных реакторов, начатых за пределами Китая за последние пять лет, поставщики деталей, например, французских турбин Arabelle, не имеют никакого другого иностранного заказчика, кроме "Росатома", - говорится в статье, которая ссылается на подразделение EDF.

В докладе также отмечается, что "тесная взаимная промышленная и рыночная взаимозависимость" между российской и западной ядерными сферами частично объясняет "европейские колебания относительно введения санкций против ядерного сектора".

"Усилия, направленные на уменьшение или устранение российской зависимости от природного урана, услуг по его переработке и обогащению, вероятно, приведут к увеличению расходов", - добавляют в отчете.

Также Sky News вспомнило и о другом докладе, в котором говорится о том, что с наступлением зимы многие украинцы будут иметь новые отключения электроэнергии, ведь Россия в этом году усилила атаки на свою энергетическую инфраструктуру.

В частности в Международном энергетическом агентстве заявили, что Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии, что составляет около трети от пикового спроса, после российских ударов по электростанциям, теплоэлектроцентралях, передающих сетях и других объектах.

"Мы никогда больше не должны оставаться уязвимыми перед такими диктаторами, как Путин, и энергетическая независимость лежит в основе нашего подхода к достижению "нулевого нуля"", - подчеркнул представитель департамента энергетической безопасности и "нулевого баланса" Великобритании.

Отключения света в Украине - прогнозы на зиму

Как писал УНИАН, украинские власти имеют оптимистичный сценарий по отключению света в стране. Сейчас в Кабмине его рассматривают как базовый. В частности, в таком сценарии предусмотрено отключение электроснабжения во время сильного снижения температуры воздуха.

В то же время Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) сообщила, что зимой в Украине может не быть света 18 часов в сутки. Масштабы отключений будут зависеть от нескольких главных факторов.

Вас также могут заинтересовать новости: