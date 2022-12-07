Речь идет об оружии, которое потенциально может быть нацелено на территорию РФ.

Соединенные Штаты Америки не намерены мешать Украине развивать возможности дальнего удара.

Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин, пишет CNN. По его словам, Штаты не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства дальнего удара, которые потенциально могут быть нацелены на территорию России.

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности", - отметил Остин.

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Это заявление прозучало после предположения высокопоставленного чиновника Госдепартамента о том, что Украина может стоять за недавними ударами беспилотников по двум российским базам.

Удары по российским аэродромам

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области звучали взрывы.

Именно там базируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые Россия применяет во время массированных атак по критической инфраструктуре Украины.

В российском Минобороны обвинили в атаке Украину. По их словам, по аэродромам выпустили БПЛА советского производства.

Уже 6 декабря беспилотник атаковал российский аэродром в Курске. В результате этого загорелся нефтенакопитель.

Комментируя атаку, за которую никто официально не брал ответственность, в Госдепе отметили, что США "не позволяют" и "не поощряют" ВСУ наносить удары по территории России.

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