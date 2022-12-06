Остин осудил жестокие воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин после ракетной атаки России 5 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны.

Детали разговора обнародованы на сайте Минобороны США и в микроблоге Twitter Резникова. Он добавил, что благодарен Соединенным Штатам Америки за постоянную поддержку нашей страны.

"Я хотел бы выразить свою глубокую благодарность министру обороны США Ллойду Остину, которому искренне не безразлична ситуация в Украине. Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора, сразу после российского массированного ракетного обстрела, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны", - отметил Резников.

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На сайте Министерства обороны США также сообщается о разговоре двух министров. Отмечается, что глава Пентагона осудил жестокие воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и подкрепил непоколебимую приверженность США поддерживать способность Украины противостоять агрессивной войне России.

"Остин подтвердил, что противовоздушная оборона является главным приоритетом для усилий США по оказанию помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

В министерстве США отмечают, что об этом свидетельствуют недавние обязательства предоставить Украине дополнительные боеприпасы для переданных Соединенными Штатами Америки зенитно-ракетных систем NASAM, а также возможностей противодействовать беспилотным летательным системам.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств договорились поддерживать тесные контакты.

Обстрел Украины 5 декабря

Как известно, днем Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине, выпустив более 70 ракет. Украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство из них.

Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В стране снова ввели аварийные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" сообщили, что после ракетной атаки в Украине аварийно отключилась часть энергоблоков.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что в списке погибших за сутки от российских ударов четверо украинцев.

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