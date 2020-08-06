В Бейруте произошел один из самых мощных неядерных взрывов в истории - специалисты

По оценкам специалистов, сила взрыва в Ливане, примерно, эквивалентна детонации 1,5 тыс. тонн тротила.

Специалисты Шеффилдского университета в Великобритании оценили силу взрыва в столице Ливана Бейруте. По их оценкам, сила взрыва, примерно, эквивалентна детонации 1,5 тыс. тонн тротила.

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Как сообщает BBC, команда специалистов проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

"Это, бесспорно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории", - отметил профессор Энди Тиас, руководивший расчетами.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в соцсетях начали появляться видео взрыва, прогремевшего в Бейруте – столице и крупнейшем городе Ливана. СМИ сообщают, что количество погибших достигло 135. Еще около 4 тыс. человек ранены. Окрестности места происшествия превратились в руины.

В результате взрыва порт фактически полностью был разрушен. По предварительной информации, взрыв в Бейруте произошел из-за халатности и бездействия при хранении взрывоопасных материалов.

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