В Германии возле вокзала прогремел взрыв – 15 пострадавших, 30 поврежденных авто
17:18, 17 июня 2020Мир
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По предварительным данным, в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена.
В результате инцидента повреждены несколько зданий / фото Judith Zacher
В немецком Гюнцбурге, федеральная земля Бавария, прогремел взрыв возле вокзала.
Об этом в среду, 17 июня, сообщает местная полиция.
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"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена.
В результате инцидента повреждены несколько зданий, взрыв повредил около 30 автомобилей, ущерб оценивается в семизначную сумму.
Как сообщал УНИАН, в Германии зрелищно взорвали две башни АЭС.
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