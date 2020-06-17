В Германии возле вокзала прогремел взрыв – 15 пострадавших, 30 поврежденных авто

По предварительным данным, в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена.

В немецком Гюнцбурге, федеральная земля Бавария, прогремел взрыв возле вокзала.

Об этом в среду, 17 июня, сообщает местная полиция.

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"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена.

В результате инцидента повреждены несколько зданий, взрыв повредил около 30 автомобилей, ущерб оценивается в семизначную сумму.

Как сообщал УНИАН, в Германии зрелищно взорвали две башни АЭС.

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