Поиски людей под обломками начались 4 сентября, когда чилийские эксперты обнаружили доказательства признаков жизни.

Спасатели прекратили поиски людей под завалами дома в Бейруте (Ливан), которые были начаты 4 сентября.

Читайте такжеИз-за взрыва в Бейруте половине ливанцев грозит голод - ООН Как сообщает DW, работники спасательных служб заявили, что под завалами дома в Бейруте больше нет никаких признаков жизни.

Поиски людей под обломками дома начались, когда чилийские эксперты со специально натренированным собакой и отслеживающими устройствами обнаружили доказательства признаков жизни под завалами. Их специальные датчики указывали на признаки пульса.

С тех пор около 50 спасателей и волонтеров расчищали завалы руками и лопатами. Они продвигались медленно, поскольку существовала угроза полного разрушения здания. Спасатели расчистили почти все остатки заваленного здания и объявили о завершении своей миссии.

С технической точки зрения, уже нет никаких признаков жизни, заявил руководитель чилийской группы специалистов "Топос" ("Кроты") Франциско Лерманда журналистам в столице Ливана.

"Мы проверили 95 процентов здания за исключением тротуара, который полностью завален камнями. Возможно, там есть тело, но мы не смогли его найти", - сказал спасатель.

Взрыв в Бейруте: что известно

Взрыв в порту Бейрута в начале августа унес жизни более 180 человек. По данным ливанского министерства здравоохранения, семь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По данным правительства Ливана, в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения необходимых мер безопасности.

Взрыв вызвал обострение антиправительственных протестов. Под их давлением 10 августа правительство Ливана во главе с Хасаном диабете ушел в отставку. Диаб во время объявления заявления об отставке отметил, что в Ливане "система коррупции больше государство".

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Автор: Инна Андалицкая