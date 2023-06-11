В Польше отметили, что целью распространения многочисленных теорий и гипотез относительно взрыва может быть искажение истинной картины событий.

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства страны Станислав Жарин заявляет о безосновательности обвинений Польши в причастности ко взрывам газопровода "Северный поток".

"Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Связывание Польши с этими событиями безосновательно", - написал Жарин в Твиттер.

Он также заявил, что именно у России был мотив и возможность совершить эту операцию, так что версия о причастности России ко взрыву остается в силе.

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Также Жарин отметил, что по этому поводу уже много месяцев муссируется множество различных теорий и гипотез.

"Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение истинной картины событий", - отметил он.

Обвинение Польши в причастности к взрывам на "Северном потоке"

В ранее опубликованном расследовании The Wall Street Journal сообщалось, что немецкие следователи изучают доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что диверсионная группа использовала Польшу, в качестве оперативной базы для взрыва "Северного потока".

Издание отмечает, что польские чиновники признали, что протяженная береговая линия страны на Балтийском море, ее граница с Украиной и значительное количество украинцев давали бы очевидные преимущества для организации такой операции. В то же время они заявили, что правительство Польши не имело никакого отношения к атаке на "Северный поток".

Взрыв на "Северном потоке" - что известно

В сентябре на "Северном потоке" прогремели взрывы. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

В Британии обвинили в подрыве газопровода Россию, утверждая, что это было сделано с целью прекратить поставки газа в Европу.

В то же время в статье The New York Times, опубликованной в начале марта утверждалось, что ко взрыву может быть причастна некая "проукраинская группа". Президент Владимир Зеленский отверг такие обвинения, заявив, что эти утверждения выгодны в первую очередь России.

В мае немецкие СМИ заявили, что в расследовании появились новые следы, ведущие в Украину. В частности, ко взрыву могут быть причастны люди из Киевского региона.

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