По данным источников, пожар произошел в результате взрыва кислородного баллона / фото ua.depositphotos.com

Читайте также"Кучи мяса, рука валяется": президент клуба УПЛ в деталях рассказал о взрыве в офисеПо меньшей мере 27 человек погибли и 46 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн Хатиб на юго-востоке Багдада, столицы Ирака.

Медучреждение было оборудовано для пациентов с COVID-19, передает Reuters со ссылкой на свои источники в трех соседних больницах.

По данным источников, пожар произошел в результате взрыва кислородного баллона.

Руководитель подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар уже потушен, а из 120 человек удалось спасти 90.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова