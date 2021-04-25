По меньшей мере 46 человек получили ранения.

Читайте также"Кучи мяса, рука валяется": президент клуба УПЛ в деталях рассказал о взрыве в офисеПо меньшей мере 27 человек погибли и 46 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн Хатиб на юго-востоке Багдада, столицы Ирака.

Медучреждение было оборудовано для пациентов с COVID-19, передает Reuters со ссылкой на свои источники в трех соседних больницах.

По данным источников, пожар произошел в результате взрыва кислородного баллона.

Руководитель подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар уже потушен, а из 120 человек удалось спасти 90.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3 — Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021

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Перевод: Катерина Комолова