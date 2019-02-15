Американец выжил после атаки дикой пумы (видео)

По словам Трависа, сначала его охватил страх, однако, в конце концов, он смог взять себя в руки.

Американец Травис Коуффман рассказал, как выжил после атаки дикой пумы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животное напало на мужчину во время пробежки в городе Форт-Коллинс. Зверь вцепился ему в голень, после чего когтями начал раздирать кожу. Всего хищник нанес Травису около 30 ран.

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По словам Трависа, сначала его охватил страх, однако, в конце концов, он смог взять себя в руки. Мужчина схватил камень и дважды ударил животное в затылок. Пума умерла сразу.

Мужчину нашли другие бегуны и доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года пума напала на собаку жителя канадской провинции Альберта 31-летнего Уильяма Гибба, когда он ехал на работу со своим братом и остановился, чтобы выпить кофе. Чтобы спасти собаку, мужчина начал бить пуму.