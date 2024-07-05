Лейбористы во главе со Стармером получат 410 мест в парламенте.

В Великобритании 4 июля состоялись досрочные парламентские выборы. Консервативная партия впервые за 14 лет пребывания у власти оказалась в меньшинстве. Победу одержали лейбористы во главе с Киром Стармером.

Уже сегодня, 5 июля, после аудиенции у короля 61-летний Стармер займет должность нового премьер-министра Британии, заменив Риши Сунака.

По данным экзит-полов, в целом лейбористы получат 410 из 632 мест в парламенте. В то же время консерваторы ожидают сокращения количества своих депутатов до 131, что является наименьшим показателем в послевоенной истории страны.

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"Мы это сделали! Вы агитировали за это, вы боролись за это, голосовали за это, и теперь это произошло. Изменения начинаются сейчас. И это приятно, я должен быть честным. Четыре с половиной года работы по изменению партии. Вот зачем она нужна: измененная Лейбористская партия, готовая служить нашей стране, готовая вернуть Британию на службу труженикам", - сказал Стармер после объявления результатов.

Кто такой Кир Стармер?

По специальности Старемер юрист, в 2008 году он стал Директором публичной прокуратуры, руководя Королевской прокуратурой Англии и Уэльса. Однако Стармер, по стандартам современных политических лидеров, имеет относительно скромное начало.

Он родился в 1962 году в маленьком городке к югу от Лондона. Его отец был слесарем, работавшим на фабрике, мать была медсестрой, которая страдала от серьезных физических недостатков, что в конечном итоге привело к тому, что ей ампутировали одну ногу. В детские годы семья Стармера имела проблемы с деньгами. Когда их дом затопило, прошли годы прежде чем они смогли сделать ремонт, а когда юный Кир разбил окно своего дома мячом, его отец забил его досками, поскольку на остекление не было денег.

"Были тяжелые времена. Я знаю, что такое неконтролируемая инфляция, как рост стоимости жизни может заставить вас бояться почтальона, идущего по улице - не принесет ли он очередной счет, который мы не можем себе позволить?" - рассказывал новый премьер Британии в речи в начале своей предвыборной кампании.

Ведущие СМИ предполагают, что именно этот ранний опыт сформировал нынешнюю политику Стармера.

В политику он пришел в 50-летнем возрасте и в 2015 году был избран в парламент. Он часто не соглашался с политикой тогдашнего лидера партии Джереми Корбина и даже вышел из ее руководства, но стал спикером лейбористов по вопросам Brexit.

В 2017 и 2019 годах, когда лейбористы во главе с Корбином проиграли выборы, партия избрала Стармера своим лидером. Он был противником выхода Британии из ЕС, но сейчас говорит, что лейбористское правительство не будет стремиться изменить это решение.

Также Кир заядлый футбольный болельщик и любит поиграть в свободное время. Также он большой поклонник футбольного клуба Арсенал. Вместе со своей женой Викторией воспитывает двоих детей-подростков.

Политика Стармера

Издание CNN отметило, что Стармер пообещал изменения, которых хочет Британия. Во время кампании он пообещал развивать экономику страны путем реформирования законов о планировании и инвестирования в новую промышленную стратегию. Он сказал, что создаст фонд национального благосостояния с 7,3 миллиарда фунтов стерлингов (9,3 миллиарда долларов) государственных средств, которые помогут оплатить переход к нулевым чистым выбросам.

Кроме того, он выступает за введение налогов для частных школ, чтобы помочь оплачивать государственное образование и сбор с энергетических компаний для финансирования перехода на чистую энергию. Были также обязательства по правам работников, сокращению списков ожидания на медицинское обслуживание, а также контролю над иммиграцией.

Позиция Стармера в отношении Украины

В феврале 2023 года он впервые прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время этой встречи он пообещал, что Украина всегда будет получать "непоколебимую поддержку" его партии. Также они обсудили ситуацию на фронте, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление Украины, а также создание специального трибунала для РФ.

Тогда он еще и посетил Бучу, которая в первые месяцы войны находилась в оккупации.

"Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц на окраинах Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение ущерба при восстановлении Украины", - заявлял он после визита в Бучу.

Также Стармер отмечал, что будет играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО.

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