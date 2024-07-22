Песков признал, что в Москве "очень внимательно" следят за развитием событий в США.

Выход Джо Байдена из президентской гонки в США не является приоритетной темой для российской повестки дня, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, в последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены", - заявил он, пишет "Маяк".

По его словам, речь идет об избирательной кампании в США.

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"И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. И, конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты США. Это тема, скорее всего, которая должна заботить американских избирателей", - сказал Песков.

При этом он признал, что в Москве "очень внимательно" следят за развитием событий в США.

На вопрос журналистов о вице-президенте США Камале Харрис как о потенциальном кандидате от демократов представитель Кремля заявил, что не может оценить ее кандидатуру "с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было".

Снятие Байдена с президентской гонки

Ранее Джо Байден сделал заявление, что решил сняться с выборов президента США, которые должны состояться в начале ноября текущего года. Он поддержал Камалу Харрис как кандидата в президенты вместо себя и призвал демократов "победить Трампа".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко объяснил последствия отказа Джо Байдена от избирательной гонки в США, отметив, что для Америки Украина и ее успех в войне является стратегическим интересом.

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