Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, просит Верховный суд США признать незаконными бюллетени, которые поступают по почте после дня голосования 3 ноября.
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Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Я легко выиграю президентство США благодаря законно поданным бюллетеням. Наблюдателям не разрешалось никоим образом выполнять их работу и поэтому принятые во время этого периода голоса должны быть определены как незаконные голоса. Верховный суд США должен решить", - подчеркнул Трамп.
Наступление Трампа на объявление результатов выборов президента США
- Трамп обвиняет демократов в попытке украсть его победу на выборах президента США.
- "Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут пытаться украсть выборы у нас. Если вы посчитаете голоса, поступившие с задержкой, мы изучаем их очень тщательно, но много голосов пришли с опозданием (избиратели могли отправлять по почте бюллетени не позднее 3 ноября - УНИАН) ", - заявил Трамп.
- Ранее Трамп призвал остановить подсчет избирательных бюллетеней, а его конкурент, кандидат от Демократической партии Джо Байден - учесть каждый голос.
- В настоящее время продолжается подсчет голосов. В штатах Пенсильвания, Джорджия, Невада, Аризона и Северная Каролина наблюдается минимальная разница голосов.
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