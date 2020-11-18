Президент США обвинил главу Агентством по компьютерной и инфраструктурной безопасности в "крайне неточных" заявлениях об отсутствии массовых фальсификаций во время прошедших выборов.

Президент США Дональд Трамп уволил руководителя Агентства по вопросам кибербезопасности Криса Кребса, отвечавшего за безопасность президентских выборов, прошедших 3 ноября.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество - в том числе голосование умерших людей, наблюдателей не пускали на избирательные участки, (произошли) "сбои" в машинах для голосования, которые передали… голоса Трампа Байдену, голосование с нарушением сроков и многое другое. Таким образом, Крис Кребс только что был уволен с поста директора Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности", - написал Трамп.

Twitter сопроводил твиты Трампа об увольнении Кребса пометкой "Данное утверждение о фальсификации выборов является спорным".

Ранее Кребс, отвечавший за безопасность проведения выборов, в первую очередь от хакерских атак, сообщил своим коллегам, что он ожидает увольнения, пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters. Это связано с его попытками оспорить утверждения Трампа о массовых фальсификациях, что вызвало гнев главы государства.

Ведомство, которое возглавлял Кребс, входит в состав Министерства внутренней безопасности.

Сразу после сообщения об увольнении Кребса в его поддержку высказалось множество экспертов по безопасности. Они подчеркнули, что бывший глава CISA, руководивший агентством в течение последних двух лет, никогда не занимал предвзятую позицию в пользу какой-либо партии.

По словам трех источников Reuters, особое раздражение в Белом доме вызвал веб-сайт "Управление слухами", созданный CISA для разоблачения дезинформации об избирательном процессе.

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Конгрессмен-демократ Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей, раскритиковал действия Трампа, заявив, что во время выборов ведомство, возглавляемое Кребсом, "оказывало жизненно важную поддержку должностным лицам, проводящим выборы в штатах и на местах".

"В лучших традициях государственной службы они говорили правду властям и помогали обезопасить американцев и наши учреждения. Вместо того, чтобы наградить его за великолепную службу, президент Трамп свел счеты с директором Кребсом и другими должностными лицами, которые выполняли свой долг", - заявил Шифф.

В поддержку Кребса во вторник вечером высказался сенатор-республиканец Ричард Берр. Он назвал бывшего директора CISA "преданным своему делу государственным служащим, который проделал замечательную работу в трудное время. Крис и его команда в CISA усердно работали над улучшением нашей избирательной инфраструктуры, помогая... укрепить доверие между властями штатов и федеральным правительством".

Напомним, ранее Крис Кребс заявил, что во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Александр Топчий