В документе около $8,8 млн, потраченные с 15 октября по 23 ноября, отнесены к категории «пересчет».

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа потратил около $8,8 млн на до сих пор безуспешную попытку отменить результаты президентских выборов.

Читайте такжеКалифорния укрепила победу Байдена на президентских выборах в СШАПочти $2,3 млн ушло на юристов и консультантов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет штаба.

В документе около $8,8 млн, потраченные с 15 октября по 23 ноября, отнесены к категории «пересчет». Больше всего штаб потратил на оплату пересчета голосов в Висконсине — $3 млн. Еще около $2,3 млн ушло на юридические консультации, остальные средства были направлены на рекламу и опросы.

В отчете сказано, что один из юристов штаба 36-летняя Дженна Эллис за свою работу в течение примерно месяца получила $30 тыс. Между тем, Руди Джулиани, личный поверенный Трампа, который возглавил юридические усилия кампании после выборов, в отчете не фигурирует.

Выборы президента США

Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты не объявлены.

По подсчетам СМИ, побеждает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп заявил, что ели ему не удастся выиграть эти выборы, то он будет участвовать в следующих.

Минюст США послеухода Дональда Трампа из Белого дома может начать расследование коррупционной схемы получения президентских помилований.

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Автор: УНИАН