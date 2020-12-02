Коррупционная схема предполагает "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора" / иллюстрация / REUTERS

Министерство юстиции США расследует дело о возможных взятках за президентские помилования.

Об этом сообщает The Guardian.

При этом в Минюсте утверждают, что ни один из чиновников США не стал «объектом или целью» расследования.

Читайте такжеТрамп помиловал экс-советника, осужденного за связи с Россией

По данным министерства, схема предполагает «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора».

Сообщения о расследовании появилось на фоне публикаций о планах действующего президента США Дональда Трампа помиловать несколько человек до того, как он покинет пост.

Трамп уже прокомментировал начало расследования, назвав его фейком.

Выборы в США 2020: что известно

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября.
  • Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
  • По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
  • 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН