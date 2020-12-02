Министерство юстиции США расследует дело о возможных взятках за президентские помилования.
Об этом сообщает The Guardian.
При этом в Минюсте утверждают, что ни один из чиновников США не стал «объектом или целью» расследования.
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По данным министерства, схема предполагает «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора».
Сообщения о расследовании появилось на фоне публикаций о планах действующего президента США Дональда Трампа помиловать несколько человек до того, как он покинет пост.
Трамп уже прокомментировал начало расследования, назвав его фейком.
Выборы в США 2020: что известно
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.
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