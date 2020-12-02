Сообщения о расследовании появилось на фоне публикаций о планах Трампа помиловать несколько человек до того, как он покинет пост.

Министерство юстиции США расследует дело о возможных взятках за президентские помилования.

Об этом сообщает The Guardian.

При этом в Минюсте утверждают, что ни один из чиновников США не стал «объектом или целью» расследования.

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По данным министерства, схема предполагает «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора».

Сообщения о расследовании появилось на фоне публикаций о планах действующего президента США Дональда Трампа помиловать несколько человек до того, как он покинет пост.

Трамп уже прокомментировал начало расследования, назвав его фейком.

Выборы в США 2020: что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: УНИАН