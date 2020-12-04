Демократ Джо Байден в эфире CNN заявил о необходимости «многостороннего подхода» относительно Ирана, России и Китая.
Читайте такжеБайден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентстваКроме этого, он планирует восстановить близкие отношения со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими… Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана», - сказал Байден, передают РИА Новости.
При этом он отметил, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом, и добавил, что он не питает по этому поводу иллюзий.
Выборы президента США
- Президентские выборы в США прошли 3 ноября. По данным ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное для победы число голосов выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента.
- Трамп согласился покинуть Белый дом и назвал условие
- Проклятие индейского вождя ставит Байдена на колени перед Россией
- Трамп намекнул, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram