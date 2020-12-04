Также Байден планирует восстановить близкие отношения со странами Европы.

Демократ Джо Байден в эфире CNN заявил о необходимости «многостороннего подхода» относительно Ирана, России и Китая.

Читайте такжеБайден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентстваКроме этого, он планирует восстановить близкие отношения со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими… Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана», - сказал Байден, передают РИА Новости.

При этом он отметил, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом, и добавил, что он не питает по этому поводу иллюзий.

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Автор: УНИАН