Отмечается, что результаты выборов в США могут изменить политику Вашингтона в отношении режима Кима.

Северная Корея, судя по всему, запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) накануне президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что ракета оставалась в воздухе дольше, чем любая другая, запущенная режимом Ким Чен Ына. По данным Министерства обороны Японии, предполагаемая МБР летела более 85 минут, это превышает предыдущий рекорд Северной Кореи в 74 минуты. Указывается, что ракета была запущена около 7:11 утра 30 октября, она пролетела около 621 мили, достигнув высоты более 4300 миль, а после упала в воду к западу от острова Окусири.

"Демонстрация более длительного времени полета предполагает не только возможность МБР преодолевать большие расстояния, но и возможность нести более тяжелую полезную нагрузку. Одним из главных приоритетов Кима в области вооружений является обладание ракетой большой дальности, достаточно мощной, чтобы нести несколько ядерных боеголовок", - говорится в публикации.

Видео дня

По словам экспертов по безопасности, указанные испытания оружия или провокация направлены на то, чтобы привлечь внимание Вашингтона. Как пишет WSJ, результаты выборов в США могут изменить политику Вашингтона в отношении режима Кима, если победит бывший президент Дональд Трамп.

Издание напомнило, что Трамп - единственный, кто из президентов США встречался с Кимом, он открыто хвастался своими близкими отношениями с ним, которые включали частую переписку.

По мнению научного сотрудника Международного центра ученых имени Вудро Вильсона Ли Сон Юна, запуск МБР может помочь Трампу доказать, что он является лучшим кандидатом для усмирения таких автократов, как Ким, указав на то, что Северная Корея воздерживалась от ракетных испытаний в течение значительного периода его пребывания в Овальном кабинете.

Напомним, министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что, судя по всему, Северная Корея планирует получить от России передовые технологии в области ядерного оружия в обмен на отправку своих войск для участия в войне против Украины.

По его словам, это необходимо КНДР для усовершенствования межконтинентальных баллистических ракет, ядерных подводных лодок и разведывательных спутников.

Вас также могут заинтересовать новости: