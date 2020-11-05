Трамп и Мердок уже несколько месяцев спорят по поводу освещения президентских выборов.

Американский президент Дональд Трамп разгневался на владельца Fox News Руперта Мердока из-за победы Байдена в Аризоне.

Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

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Трамп разбудил Мердока ночью и требовал опубликовать опровержение информации о победе своего соперника в штате Аризона, однако медиамагнат президенту отказал, поделилвся собеседник.

Тогда Fox News были первыми, кто заявил о победе Байдена в этом штате. Окружение Трампа обвинило журналистов в злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что Трамп и Мердок уже несколько месяцев спорят по поводу освещения президентских выборов. Владелец Fox News рассказывал подчиненным, что действующий президент проигрывает на выборах в ноябре.

Один из сотрудников телеканала пояснил, что Fox News настолько волновались из-за клейма провластных СМИ в связи с постоянной поддержкой Трампа, что в итоге отступили.

Выборы в США: что известно

По состоянию на утро 5 ноября кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США. Он набирает 264 голоса, в то время как у Дональда Трампа – 214 голосов.

Итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.

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Автор: Яна Ставская