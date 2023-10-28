У Майка Пенса возникли финансовые проблемы.

Бывший вице-президент Майк Пенс приостановил свою предвыборную кампанию на фоне низких результатов голосования и финансовых проблем. Он пообещал в дальнейшем помогать компаниям "принципиальных республиканских лидеров".

"После долгих молитв размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня", - заявил Пенс на ежегодной конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Как сообщил CNN один из источников, в кампании Пенса существовала серьезная обеспокоенность тем, что он не сможет принять участие в третьем этапе дебатов в следующем месяце. По словам советника республиканцев, близкого к Пенсу, эта обеспокоенность стала определяющим фактором в принятии решения.

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"Я покидаю эту кампанию, но позвольте мне пообещать вам, что я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности и не перестану бороться за избрание принципиальных республиканских лидеров на все должности в стране. Да поможет мне Бог", - заявил политик.

Как сообщили CNN многочисленные источники, решение о приостановке предвыборной кампании было тщательно продумано советниками.

Выборы в США 2024 - последние новости

В августе в США прошли первые дебаты претендентов на кандидата в президенты страны от Республиканской партии, которые продемонстировали глубокий раскол из-за войны в Украине.

Так, экс-вице-президент Майк Пенс выступил за предоставление дальнейшей военной поддержки Украине, а вот Рон Десантис выступил против втягивания США в войну, которую он назвал "территориальным спором". При этом Дональд Трамп заявил, что помощь Киеву не является важным вопросом в политике США.

9 октября стало известно, что Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат.

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