Демократическая партия в штате Нью-Йорк отменила президентские праймериз
Демократическая партия США приняла решение отменить из-за эпидемии коронавируса праймериз в штате Нью-Йорк, которые должны были пройти 23 июня.
Об этом сообщает The Hill.
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В партии рассматривают возможность того, что из-за отмены будет снижен порог голосов, которые необходимы для номинации в президенты.
В то же время, 23 июня в штате планируют провести промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы.
Штат Нью-Йорк стал первым в США, где праймериз отменили. Ранее их перенесли в 16 штатах.
Справка УНИАН. Праймериз в США - институт выбора партийных кандидатов для участия в основных выборах президента. В отличие от альтернативного механизма кокусов, праймериз представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата.