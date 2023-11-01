В ЕС настаивают на нормализации взаимоотношений Сербии и частично признанного государства Косово.

Президент дружественной к России Сербии Александар Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 17 декабря, пишет Reuters. День проведения парламентских выборы совпадает с датой проведения местных выборов в 65 муниципалитетах, включая столицу Белград.

"Мы живем во время, когда нам всем необходимо объединиться в борьбе за жизненно важные интересы Сербии, когда мы будем под многочисленным давлением как из-за нашей позиции по Косово, так и по другим региональным и глобальным вопросам", – сказал Вучич после подписания указа о досрочных выборах.

После подписания указа Вучич также заявил, что для Сербии важно "сохранить мир, стабильность, внутреннее единство и продемонстрировать демократию".

Видео дня

"Эта кампания является возможностью представить различные идеи, программы, политику ..., но они не должны угрожать жизненно важным интересам Сербии", – сказал он.

Почему Вучич распустил парламент - оценки экспертов

На этой неделе во время визита в Белград председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия и Косово должны активизировать свои усилия для нормализации отношений, если они хотят присоединиться к блоку. Сербия официально подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2009 году, с 2012 года является она официальным кандидатом на вступление. Косово официально подписало заявку на получение статуса кандидата на членство в декабре 2022 года.

Сейчас политическая ситуация в Косово остается напряженной. Сербия до сих пор не признает независимость Косово, что является главным препятствием для полноценного международного признания страны.

В ЕС также настаивают, что Сербия должна присоединиться к санкциям Запада против России, введенным из-за ее вторжения в Украину, искоренить коррупцию и организованную преступность, реформировать экономику, улучшить судебную систему, бизнес-климат и способствовать соблюдению прав человека.

Эксперты говорят, что выборы и отсутствие действующего парламента позволят Вучичу выиграть время и отложить решение по связям с Косово. Они также отмечают, что шаг Вучича направлен на укрепление его собственных рядов и реформирование его Сербской прогрессивной партии (SNS), популярность которой упала.

Политическая ситуация в Сербии - это надо знать

3 апреля 2022 года в Сербии прошли всеобщие выборы, на которых были избраны президент Сербии и депутаты Национального собрания. Александар Вучич набрал около 58% голосов в первом же туре и начал свой второй президентский срок.

В то же время на парламентских выборах его Сербская прогрессивная партия (SNS) потеряла статус абсолютного большинства в парламенте, который имела после выборов 2020 года.

В начале года в Сербии произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы, что вызвало массовые протесты. В мае Александар Вучич заявил, что готов провести досрочные выборы в стране. На этом фоне Вучич также ушел с поста председателя SNS, хотя и сохранил значительное влияние на политику партии.

По данным опроса Stata за прошлый месяц, возглавляемый SNS альянс во время выборов 2023 года может набрать около 44% голосов, и ему снова придется искать союзников, чтобы сформировать большинство в 250-местном парламенте.

Вас также могут заинтересовать новости: