Нынешний сербский президент был министром пропаганды во времена Милошевича и теперь фактически отстраивает старый режим.

Новое столетие в Европе началось с мирного свержения старого монстра - сербского диктатора Слободана Милошевича. Те события получили название "Бульдозерная революция" после того, как 5 октября 2000 года мужчина бульдозером протаранил штаб-квартиру пропаганды режима - здание телерадиокомпании в Белграде.

Студенческие протесты в Сербии позже вдохновили на такое же сопротивление людей в Грузии, Молдове, Украине и даже в Кыргызстане, - пишет EUObserver. Но в 2020 году бывший глава пропагандистской машины Милошевича - Александар Вучич - сидит в кресле президента Сербии. Лидер революции и бывший сербский премьер-министр Зоран Джинджич был убит. Большинство его бывших соратников живут в страхе.

Читайте такжеЭксперт о "дружбе" Сербии с Россией: в случае конфликта Белград выберет ЕвросоюзНесмотря на то, что перед Вучичем часто расстилают красный ковер в столицах ЕС, "дома он больше похож на сербского Александра Лукашенко", - говорит бывшая активистка "Бульдозерной революции" Весна Пешич.

"У нас было больше свободы во времена Милошевича, чем сейчас", - добавляет она.

80-летняя ученая начала бороться за права человека в Сербии еще в 1970-х годах, когда страна была частью Югославии. А 5 октября 2000 года она оказалась в полумиллионной толпе перед зданием парламента.

"Всю ночь мы были как в анархистской мечте, все могли свободно заниматься, чем угодно. Люди вошли в здание парламента. Я чувствовала себя очень гордой. Но я боялась, что военные отреагируют. Но они не стали ничего делать. Кто-то хорошо постарался. Спасибо ему, кто бы это ни был", - говорит Пешич.

По ее словам, один из тех, кого сербы должны поблагодарить, - это Джинджич. Ведь он "договорился с наиболее опасным и элитным формированием милиции (красные береты), чтобы они не стреляли в людей". Также важную роль сыграл в то время министр иностранных дел России Игорь Иванов.

"Иванов прилетел в Белград 6 октября, пошел к Милошевичу и сказал ему признать поражение на выборах. В тот же день Милошевич выступил на телевидении и сказал, что он проиграл", - вспоминает Пешич.

Читайте такжеСербия и Черногория объявили послов друг друга персонами нон гратаЗа Джинжичем и Ивановым стояли тогдашний президент США Билл Клинтон, 15 лидеров стран ЕС и президент России Владимир Путин.

"Люди устали от Милошевича, особенно после травматической бомбардировки Сербии (силами НАТО), многих лет санкций, бедности и изоляции. Все международные силы объединились, чтобы помочь сербской оппозиции", - сказала Пешич, напоминая о западной реакции Запада на кровавые войны Милошевича в 1990-х годах.

Однако, падение самого Милошевича оставило неприкосновенными те силы, которые годами держали его у власти. Поэтому 12 марта 2003 года сербская "мечта" стала жертвой пули снайпера, которая попала в сердце Джинджича. Это произошло, когда он выходил из правительственного автомобиля в Белграде перед встречей с министром иностранных дел Швеции. Убийство совершили "красные береты", с которыми Джинжич договаривался в 2000 году.

Убийца в тюрьме, но до сих пор никто не может сказать, кто отдал приказ. Впрочем, все хорошо знают, кто получил пользу от убийства, - говорит Пешич. Националистические политические лидеры, командиры армии, полиции и разведки, сербская мафия вроде "Земунски клан", хотели сохранить свою власть, а не быть привлеченными к суду на пути к вступлению Сербии в ЕС. Лидеры православной церкви тоже хотели, чтобы все оставалось по-старому.

"Все эти люди хотели продолжения государственной структуры и политики Милошевича. Поэтому они сговорились против Джинджича", - считает Пешич.

Читайте такжеAmerican Interest о реформах: Почему у Чехии и стран Балтии все получилось, а у Украины и Беларуси нетНо история реванша сложнее, чем просто одно убийство. Националистический блок начал наступление против реформаторов Джинджича после его смерти. Они изменили название, поэтому их политическая сила теперь называлась "Сербская прогрессивная партия". По словам Пешич, они получили поддержку лидеров ЕС, которым обещали, что Белград признает независимость Косово и разблокирует путь Западных Балкан к членству.

Бывший блок Милошевича также начал пользоваться поддержкой российского президента Владимира Путина, который 10 лет назад сам столкнулся с протестами в духе "Бульдозерной революции". После того Кремль объявил войну западным ценностям.

А тем временем, молодой Вучич - бывший министр информации Милошевича - продвигался по лабиринтам власти в Белграде. Он прошел путь от лидера "Прогрессивной партии" до вице-премьер-министра Сербии. Затем он стал премьер-министром и, в конце концов, в 2017 году занял кресло президента.

Вучич взял под контроль судебную систему Сербии, СМИ и государственные фирмы, создавая большую сеть кумовства и, по словам Пешич, расставляя своих людей везде. Вучич уничтожил то, что осталось от "Демократической партии" Джинджича, бросив ее членов за решетку на основании фальшивых коррупционных обвинений. Он терроризировал других оппозиционных лидеров, в частности, в "Либеральной демократической партии". Вучич заставил оппозиционеров стать его марионетками в имитации демократии.

"Многопартийная система не запрещена. Но в реальности в Сербии действует однопартийная система. Поскольку ни у одной другой партии нет шансов победить на выборах. Сербия стала полноценной автократией, в которой один человек - Вучич - решает все", - объясняет Пешич.

Читайте такжеПосла РФ вызвали в МИД Сербии из-за унижения президента ВучичаПо ее словам, если лидеры Запада до сих пор верят "стабилократии" сербского президента, им лучше присмотреться поближе. Потому что Вучич никогда не признает независимость Косово, как ожидает ЕС. Он хорошо знает, что в Европе хотят услышать. Но он продвигает националистическую риторику дома, а также вооружает Сербию до зубов новым оружием из России и Беларуси.

Но несмотря на то, что Сербия сделала полный круг, для некоторого дух "бульдозерной революции" не умер. А в сербском обществе до сих пор есть проевропейский оптимизм. Более половины населения страны хочет присоединиться к ЕС.

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Перевод: Лесь Дымань