По словам Георгеску, "приоритетом однозначно будет то, что эту войну в Украине нужно немедленно прекратить".

Лидер президентской гонки в Румынии, ультраправый критик НАТО Калин Георгеску обещает запретить дальнейший экспорт украинского зерна через территорию его страны и прекратить дальнейшую военную помощь Киеву. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По его словам, Бухарест не обязан соблюдать обязательства НАТО по расходам на оборону и отдает предпочтение национальным интересам, ставя под сомнение эффективность финансирования ЕС.

Издание напоминает, что с тех пор, как Россия напала на Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, обучила украинских пилотов-истребителей и подарила Киеву батарею противовоздушной обороны Patriot.

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"Все это прекратится, если я стану победителем. Как я могу на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить, чтобы рядом с нами была война посреди Европы, поэтому приоритетом однозначно будет то, что эту войну в Украине нужно немедленно прекратить", - сказал политик.

На вопрос, поддерживает ли он невыполненное обещание НАТО о том, что каждая страна-член ежегодно тратит 2% ВВП на оборону, позицию избранного президента США Дональда Трампа, которого восхищает Георгеску, он сказал, что его это "не интересует":

"Клопот румынских людей заключается в том, чтобы быть счастливыми. Они не могут быть счастливыми, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО занимает оборонительную позицию, она должна оставаться оборонительной. Я верю в одно: Румыния никому не должна".

Выборы президента Румынии - последние новости

Как сообщал УНИАН, определился победитель первого тура выборов президента Румынии. 62-летний праворадикал Келин Георгеску набрал почти 23 процента голосов избирателей. В свою очередь прозападный кандидат, представитель либеральных консерваторов Елена Ласкони набрала примерно 19 процентов.

Поскольку по итогам первого тура ни один кандидат не набрал большинства голосов, в Румынии состоится второй тур. Голосование запланировано на 8 декабря.

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