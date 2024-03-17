Власти РФ могут пойти на эскалацию войны против Украины, отметили западные журналисты.

После того, как пройдут так называемые "выборы" президента РФ, российский диктатор Владимир Путин может принять ряд непопулярных решений, которых он избегал до голосования.

Об этом пишет журнал The New York Times. Издание отмечает, что главным страхом российского населения после проведения "выборов" с заранее понятным результатом - новая волна мобилизации. Сплетни по этому поводу продолжаются давно, и граждане РФ боятся, что это произойдет после выборов.

"Хотя потенциальная мобилизация остается самой большой причиной беспокойства, существует также тревога насчет финансов и экономики. Некоторые россияне опасаются, что рубль, который поддерживал правительство после падения в прошлом году, может снова обесцениться, повышая стоимость импорта. Бизнесменов волнует повышение налогов...", - считают журналисты.

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Кроме того, издание со ссылкой на экспертов пишет, что Кремль может использовать результаты "голосования" для еще большего подавления оппозиции и эскалации войны против Украины.

"Эти беспокойства отражают текущие настроения в России, где многие научились надеяться на лучшее, но ожидают худшего. Неопределенность усиливается правительством, которое, по мнению экспертов, становится все более авторитарным. После более чем двух десятилетий пребывания у власти, господина Путина не сдерживает ни оппозиционная партия в парламенте, ни сильное гражданское общество. Поэтому он относительно свободен действовать так, как ему заблагорассудится", - говорится в материале.

Когда заканчиваются "выборы" в России, и что нужно знать сейчас

С 15 по 17 марта в России продолжается "голосование" за президента РФ - миллионы россиян будут голосовать, но не на выборах: это лучше назвать "мероприятием в стиле выборов", считает политический обозреватель Брайан Клаас.

В первый день "выборов" появилась информация, что в России произошел сбой системы онлайн-голосования. Потом стало известно, что к этому причастны представители ГУР.

Тем временем издание Politico составило несколько сценариев того, что принесет России новый период правления Владимира Путина. Среди вариантов - восстание, распад страны или мятеж.

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