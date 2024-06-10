В РФ приплели политические процессы в Евросоюзе к поддержке Украины государствами-членами блока.

Россия, безусловно, следила за результатами выборов в Европарламент. Ключевыми новостями стало шокирующее решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить паралмент после сокрушительного поражения его лагеря на выборах в ЕС, а также успех ультраправых в странах по всему континенту.

Об этом пишет Politico. В России уделяют этому немалое внимание. Учитывая то, что Макрон недавно выступил с инициативой развертывания западных войск в Украине, в Кремле его поражению на выборах обрадовались.

"Несмотря на то, что пока проевропейские партии сохраняют лидирующие позиции, со временем правые партии будут наступать им на пятки", – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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В то же время председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram, что "Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил".

"Правильным решением для них было бы уйти в отставку и прекратить выставлять на посмешище своих граждан", – заявил он.

Примечательно, что сам Володин возглавляет Госдуму РФ еще с 2016 года. Он заявил, что результаты выборов во Франции и Германии не стали неожиданностью, учитывая, что "экономика находится в стагнации, существует миграционный кризис, а страны втянуты в войну в Украине против собственных национальных интересов".

Прокремлевский аналитик Сергей Марков также связал результат на выборах с полномасштабным вторжением России в Украину.

"Надеюсь, Макрон понимает, что французы отвергают его за разжигание войны против России в Украине. Но, возможно, вместо этого он выберет эскалацию и начнет войну НАТО с Россией", – выдал он.

В то же время российское пропагандистское агентство ТАСС пришло к выводу, что европейские граждане "высказались против курса, выбранного Брюсселем, но их не услышат". В материале отмечается, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен Еврокомиссия продолжит принимать "непопулярные меры", такие как переговоры о вступлении Украины в ЕС, и искать новые способы ввести санкции против РФ.

Российская пропагандистская платформа RT пошла дальше и заявила, что "партии, выступающие против санкций против России, получают больше голосов на выборах в ЕС". Отдельно отмечается, что политический оппонент Эммануэля Макрона – Марин Ле Пен – выступает против того, чтобы Украина использовала западное оружие для нанесения ударов по российской территории, а также против санкций.

В некоторых кругах тон был несколько более умеренным.

"Революции не произошло", – написал в Telegram аналитический центр Russia in Global Affairs, который консультирует Кремль по вопросам внешней политики.

При этом там заявили, что "Макрон поставил украинский вопрос и обещание военного вмешательства в центр своей кампании... Результаты показывают, что это не смогло взволновать избирателей".

Но, пожалуй, наиболее экстремальной была реакция человека, назначенного Москвой послом МИД, ответственным за "преступления киевского режима", Родиона Мирошника. Он заявил пропагандистскому каналу "Россия-24", что против Макрона должны быть возбуждены уголовные дела.

"Пытаясь продемонстрировать свой наполеоновский подход, он предпринял серьезные шаги, чтобы попытаться спровоцировать эскалацию на российской территории и против России", – выдал он, обвинив французского лидера в соучастии в "украинских военных преступлениях".

Выборы в Европарламент

С 6 по 9 июня 2024 года проходили выборы в Европейский парламент. Данные экзит-полов свидетельствуют о том, что во Франции партию действующего президента Эммануэля Макрона "Возрождение" с большим отрывом обошла партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

FT подчеркивало, что после выборов распределение сил в Европарламенте изменится. Отмечалось, что ультраправые и жесткие правые партии усиливают присутствие в законодательном органе Евросоюза. По предварительным данным, они могут получить почти четверть мест в Европарламенте следующего созыва по сравнению с пятой частью мест в 2019 году.

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