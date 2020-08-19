В ЦИК Беларуси рассказали, когда состоится инаугурация Лукашенко
18:38, 19 августа 2020Мир
808 0
Объявление Лукашенко победителем выборов президента спровоцировало протесты, которые не утихают до сих пор.
В ЦИК уже говорят об инаугурации Лукашенко / Фото: REUTERS
Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко, чья победа на выборах спровоцировала масштабные протесты во всей стране, состоится в течение двух месяцев. Конкретная дата пока не назначена.
Читайте такжеЕС готов присоединиться к мирной передачи власти в Беларуси
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦИК Беларуси.
"Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сказал официальный представитель ЦИК журналистам.
По его словам, практика показывает, что инаугурацию проводят в течение месяца после официального объявления результатов выборов.
Выборы и протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановська - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- Государства - члены Европейского Союза не будут признавать результаты президентских выборов в Беларуси.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter