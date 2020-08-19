В ЦИК Беларуси рассказали, когда состоится инаугурация Лукашенко

Объявление Лукашенко победителем выборов президента спровоцировало протесты, которые не утихают до сих пор.

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко, чья победа на выборах спровоцировала масштабные протесты во всей стране, состоится в течение двух месяцев. Конкретная дата пока не назначена.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦИК Беларуси.

"Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сказал официальный представитель ЦИК журналистам.

По его словам, практика показывает, что инаугурацию проводят в течение месяца после официального объявления результатов выборов.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановська - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Государства - члены Европейского Союза не будут признавать результаты президентских выборов в Беларуси.

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Автор: Дмитрий Захаров