Выборы в Беларуси признали состоявшимися – явка превысила 50%

50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска.

По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

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Как сообщает TUT.by, об этом в эфире одного из белорусских телеканалов заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат», — сказала чиновница.

По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60 процентов избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской — 63%.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.

В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".

Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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