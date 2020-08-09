Выборы в Беларуси признали состоявшимися – явка превысила 50%
13:24, 09 августа 2020Мир
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50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска.
Выборы в Беларуси уже признаны состоявшимися / Фото REUTERS
По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.
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Как сообщает TUT.by, об этом в эфире одного из белорусских телеканалов заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
«Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат», — сказала чиновница.
По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60 процентов избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской — 63%.
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