Фаллический символ и распятие: на одном из участков Минска мужчина устроил художественную акцию

Мужчина вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, а на груди он прикрепил бюллетень с нарисованным фаллическим символом.

В Минске на избирательном участке художник Алексей Кузьмич провел художественную акцию под названием Верую, посвященную президентским выборам в Беларуси.

Об этом сообщает Tyt.by.

Кузьмич появился на избирательном участке в зеленом плаще до колен и получил избирательный бюллетень. В кабинке для голосования он нарисовал на бюллетене фаллический символ и приклеил бумагу себе на грудь. Выйдя из кабинки, Кузьмич завязал себе глаза и стал в виде распятия. При этом на его руках и ногах были следы от красной краски. В таком виде он простоял 30 секунд, после чего спокойно вышел из помещения, оделся и покинул территорию школы. Вся акция продолжалась около трех минут.

По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор, а выборы являются "церемонией эксцентрического фарса", он считает, что в государстве эти инстинкты "возведены в религиозный культ". Цель акции, по его словам, - разоблачить устройство политического мира.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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