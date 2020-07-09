Лукашенко пожаловался на свободу слова в Беларуси

Белорусский глава считает, что в стране есть демократия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «наведет порядок» со свободой слова в стране.

Об этом он высказался во время встречи со СМИ, пишет Белта.

При этом Лукашенко отметил, что государство и впредь будет поддерживать государственные СМИ, количество которых, по его мнению, должно быть выше.

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«Наличие свободы слова не подразумевает вседозволенность, хотя некоторые ее так понимают. Особенно что касается оскорблений в интернете», – начал он, уточнив, что в последнее время некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию вплоть до личных оскорблений.

«Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще хуже... Каждый из вас получил порцию (негатива), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который также является главным политическим соперником действующего главы Александра Лукашенко, обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

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