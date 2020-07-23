"Зовут людей на майданы": Лукашенко накануне выборов приказал выдворять журналистов мировых СМИ (видео)

В частности, среди СМИ, которые якобы призывают к майданам, Лукашенко назвал BBC, "Свобода", "Свободная Европа".

Александр Лукашенко накануне выборов президента Беларуси приказал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за якобы призывы к беспорядкам.

Об этом он заявил на совещании в четверг.

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"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил Лукашенко

Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду…" - потребовал президент.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко хочет запретить избираться в президенты тем, кто "пороха не нюхал".

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