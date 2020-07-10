Вслед за Путиным: Лукашенко хочет новую Конституцию из-за "угрозы Майдана"

При создании "новой Конституции", убежден он, нужно "четко понять, чего мы хотим, какова должна быть страна".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз высказался об «угрозе Майдана» в стране.

Об этом он сообщил на встрече с представителями государственных СМИ, передает Tut.by.

По его словам, Майдан «перечеркнет всю историю», поэтому государство должно «создать новую Конституцию».

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«Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с Майдана, мы перечеркнем историю. И толерантность наша, и памяркоўнасць – все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, надо определенные изменения. Так, вы мне скажите, какие вам нужны изменения», – спросил у журналистов Лукашенко.

При создании «новой Конституции», убежден он, нужно четко понять, чего мы хотим, какова должна быть страна».

«Я готов на все. Чтобы не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все изменения пойдут от Конституции, а не от Майдана. И я стараюсь сделать все, чтобы этого Майдана не было», – заявил белорусский глава.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «наведет порядок» со свободой слова в стране.

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