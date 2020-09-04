Конституционный cуд Республики Беларусь взял на себя бремя измены своего же народа, отмечает председатель КС Литвы Дайнюс Жалимас.

Литва может ввести национальные санкции против должностных лиц Конституционного суда Беларуси.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, пишет LRT.

В начале этой недели Литва ввела санкции в отношении 30 человек, включая Александра Лукашенко. По словам Науседы, перечень должностных лиц Беларуси, в отношении которых должны применяться санкции, "неполный" и может быть изменен "в зависимости от обстоятельств".

На прошлой неделе Конституционный суд Беларуси постановил, что президентские выборы 9 августа, на которых Лукашенко объявил о своей победе, были "демократическими". Он также назвал созданный оппозицией Координационный совет "антиконституционным" и заявил, что протесты приведут к ответственности.

"Суд там используется для политических целей. Без сомнения, нам нужно ответить. А если говорить о дате, когда мы примем решение, тогда мы его объявим", - сказал Науседа журналистам.

Как отметил председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас, на принципе верховенства права строятся основы современного правового государства, источником которого является народное волеизъявление, а с правовым государством несовместимы продажные судьи и суды.

"Конституционный cуд Республики Беларусь взял на себя бремя предательства своего же народа. В последнем своём постановлении oн oпределил антиконституционными любые попытки народа Беларуси защитить свой демократически выбор лучшего, свободного будущего. Cуд закрыл глаза на вездесущие доказательства фальсификации итогов президентских выборов, а также на преступления против человечности, совершенные авторитарным режимoм за последние несколько недель. Тем самым cуд отрёкся от служения праву как таковому и определил себя как орудие расправы ослабшего диктатора над его отвергающим большинством", - написал Жалимас.

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По его словам, имена таких "судей" заслужили, для начала, внесения в санкционные списки пособников нелегитимного режима Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

31 августа страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников за их роль в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Им запрещено выезжать в Литву, Латвию и Эстонию на пять лет.

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Автор: Александр Топчий