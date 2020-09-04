Литва может ввести национальные санкции против должностных лиц Конституционного суда Беларуси.
Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, пишет LRT.
В начале этой недели Литва ввела санкции в отношении 30 человек, включая Александра Лукашенко. По словам Науседы, перечень должностных лиц Беларуси, в отношении которых должны применяться санкции, "неполный" и может быть изменен "в зависимости от обстоятельств".
На прошлой неделе Конституционный суд Беларуси постановил, что президентские выборы 9 августа, на которых Лукашенко объявил о своей победе, были "демократическими". Он также назвал созданный оппозицией Координационный совет "антиконституционным" и заявил, что протесты приведут к ответственности.
"Суд там используется для политических целей. Без сомнения, нам нужно ответить. А если говорить о дате, когда мы примем решение, тогда мы его объявим", - сказал Науседа журналистам.
Как отметил председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас, на принципе верховенства права строятся основы современного правового государства, источником которого является народное волеизъявление, а с правовым государством несовместимы продажные судьи и суды.
"Конституционный cуд Республики Беларусь взял на себя бремя предательства своего же народа. В последнем своём постановлении oн oпределил антиконституционными любые попытки народа Беларуси защитить свой демократически выбор лучшего, свободного будущего. Cуд закрыл глаза на вездесущие доказательства фальсификации итогов президентских выборов, а также на преступления против человечности, совершенные авторитарным режимoм за последние несколько недель. Тем самым cуд отрёкся от служения праву как таковому и определил себя как орудие расправы ослабшего диктатора над его отвергающим большинством", - написал Жалимас.
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По его словам, имена таких "судей" заслужили, для начала, внесения в санкционные списки пособников нелегитимного режима Лукашенко.
Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.
- 31 августа страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников за их роль в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Им запрещено выезжать в Литву, Латвию и Эстонию на пять лет.
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