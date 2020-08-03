Кремль впервые не поддерживает Лукашенко на выборах - экс-кандитат Цепкало

Валерий Цепкало говорит, что Россия решила действовать осторожно на опережение.

Россия впервые не поддерживает действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах. Они состоятся 9 августа. И вообще Кремль не поддерживает ни одного кандидата, потому что "не хочет разругаться с белорусским народом".

Об этом в интервью hromadske рассказал оппозиционный экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

Он сейчас находится в Киеве. Политик поддерживает главную конкурентку Лукашенко - Светлану Тихановскую.

Цепкало говорит, что Россия решила действовать осторожно на опережение. Потому что Лукашенко в Беларуси непопулярный и его поддержка Кремлем может иметь последствия в будущем. Поддержку Москвы белорусы могут расценить как антибелорусскую политику и попытку помешать стране двигаться вперед.

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"И для России серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ - это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", - отметил Цепкало.

Поэтому Кремль занял единственно правильную позицию - не поддерживать ни одного кандидата.

"При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимы политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев" (33 наемников частной военной компании "Вагнера", которые, по версии следствия, приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами - ред .), Затулин сказал, что это маразм и стоит вообще вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы ", - сказал оппонент Лукашенко.

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