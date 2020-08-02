Скрывавшийся в России экс-кандидат в президенты Беларуси приехал в Киев
18:19, 02 августа 2020Мир
51 0
Ранее бывший политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало сбежал в Москву.
Цепкало приехал в Киев / Скриншот
Белорусский политик Валерий Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, теперь находится в Киеве.
Об этом сообщилпресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.
Читайте такжеВ Беларуси жену экс-претендента на пост президента вызвали на допрос
Бывший глава Парка высоких технологий и политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который ранее спасаясь от ареста сбежал в Москву из Беларуси, уже приехал в Украину.
"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - отметил Урбан.
Хронология событий
- 29 июня в МВД Беларуси заявили, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Валерия Цепкало, на основании которых была открыта проверка. Жалобу на политика якобы написал гражданин Турции.
- 30 июня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты, заявив, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.
- 2 июля кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который также являлся главным политическим соперником действующего главы Александра Лукашенко, обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.
- 24 июля 2020 года Цепкало покинул страну, опасаясь ареста. По словам Цепкало, ему сообщили о том, что готовился его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал в Россию. Супруга Цепкало Вероника осталась в Беларуси. Она участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter