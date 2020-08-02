Скрывавшийся в России экс-кандидат в президенты Беларуси приехал в Киев

Ранее бывший политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало сбежал в Москву.

Белорусский политик Валерий Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, теперь находится в Киеве.

Об этом сообщилпресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.

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Бывший глава Парка высоких технологий и политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который ранее спасаясь от ареста сбежал в Москву из Беларуси, уже приехал в Украину.

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - отметил Урбан.

Хронология событий

29 июня в МВД Беларуси заявили, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Валерия Цепкало, на основании которых была открыта проверка. Жалобу на политика якобы написал гражданин Турции.

30 июня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты, заявив, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.

2 июля кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который также являлся главным политическим соперником действующего главы Александра Лукашенко, обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

24 июля 2020 года Цепкало покинул страну, опасаясь ареста. По словам Цепкало, ему сообщили о том, что готовился его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал в Россию. Супруга Цепкало Вероника осталась в Беларуси. Она участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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