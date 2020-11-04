В Пенсильвании необходимо посчитать более миллиона бюллетеней, присланных по почте.

В ключевых штатах США продолжается подсчет голосов на выборах президента.

Как сообщает телеканал CNN, внимание сейчас сосредоточено на штатах Среднего Запада.

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Миллионы голосов еще не посчитаны в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Избиратели проголосовали еще до дня выборов по почте, но их голоса еще не посчитали.

В Пенсильвании посчитали лишь 39% бюллетеней, присланных по почте.

Также подсчет продолжается в Аризоне и Джорджии. Кандидат от Демократической партии Джо Байден добился значительного успеха в Аризоне, ведь на предыдущих президентских выборах в 2016 году, в этом штате победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

В Джорджии подсчет приостановился в округе Фултон, к которому относится город Атланта и его пригород. В то же время чиновники обещают возобновить подведение итогов.

Сейчас Байден сохраняет лидерство. Он получает 220 голосов от коллегии избирателей, тогда как Трамп - 213. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов.

Байден, выступая перед журналистами, призвал "не терять веру". "Мы собираемся выиграть", - подчеркнул Байден.

Губернатор Пенсильвании Том Вулф в Twitter сообщил, что в этом штате все еще необходимо посчитать более миллиона бюллетеней, присланных по почте. "Я пообещал пенсильванцам, что мы посчитаем каждый голос, и мы это собираемся сделать", - подчеркнул он.

Как выбирают президента США

Президентские выборы в США проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе избирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Граждане заранее знают, кого поддерживает каждый избиратель.

В каждом штате разное количество выборщиков. Например, в большом штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в крупных штатах.

Через 41 день после всенародного голосования избиратели заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

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Автор: Виталий Саенко