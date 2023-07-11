Соединенные Штаты Америки ввели санкции против директора Агентства безопасности и разведки Сербии Александра Вулина.
Как говорится в заявлении Министерства финансов США, он участвует в коррупционных сделках, которые продвигают его политические цели и интересы в ущерб стабильности на Западных Балканах, а также способствуют российской злонамеренной деятельности в Сербии и регионе.
По данным Штатов, Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением. Также он поддерживал взаимовыгодные отношения с торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, помогая ему обеспечивать перемещение оружия через границу.
Кроме того, Вулин использовал свои государственные должности для поддержки России, способствуя ее злонамеренной деятельности и предоставляя ей платформу для дальнейшего усиления влияния в регионе.
Заявления Вулина о войне в Украине
В апреле 2022 года Вулин заявил, что с территории Украины и Швейцарии против Сербии ведут гибридную войну из-за их нежелания вводить санкции против Российской Федерации.
Прошлой осенью он дал интервью, в котором сказал, что Еросоюз не хочет принять Сербию. По его словам, без дружбы с Россией есть риск "физического исчезновения" страны.