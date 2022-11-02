Армия РФ не смогла двигаться, в частности, из-за проблем со связью.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что молниеносное вторжение России в Украину провалилось из-за того, что россияне не смогли обеспечить нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

Об этом пишет The Guardian.

"Россияне потерпели неудачу, имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую "Джавелины" просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше", – подчеркнул Уоллес.

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По словам главы Минобороны Британии, война в Украине серьезно повлияет на общий военный план НАТО.

"В холодной войне у каждого из нас были определены свои места, мы все знали, в какой части немецкой границы мы будем развернуты. На самом деле все свелось к таким деталям, что пилоты знали цели для своего рода "Дня Д". Я не ожидаю, что у нас будет такая же детализация, но это значит, что НАТО должно прояснить, в чем состоит общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания", – отметил Уоллес.

Вторжение РФ в Украину

Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Тогда армия РФ атаковала Украину на севере, юге и востоке.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российским оккупантам в начале полномасштабного вторжения удалось быстро подойти к Киеву со стороны Беларуси из-за того, что Вооруженные силы Украины работали в штатах мирного времени. Кроме того, большинство военных находилось на востоке.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подчеркнул, что сейчас угрозы повторного вторжения из Беларуси нет. Однако ситуация может быстро измениться, когда украинские войска освободят Херсон.

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