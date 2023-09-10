Президент США Джо Байден заявил, что не хочет сдерживать Китай.

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет намерений пытаться сдерживать или изолировать Китай, даже несмотря на то, что он утверждал, что экономические проблемы страны уменьшили ее возможности вторгнуться на Тайвань.

Как сообщает Bloomberg, об этом Байден заявил во время пресс-конференции в Ханое, Вьетнам, отметив при этом, что не хочет сдерживать Китай, а хочет убедиться в том, что отношения с Китаем существуют.

Президент США, который отправился во Вьетнам в воскресенье, 10 сентября, после встречи "Большой двадцатки" в Индии, заявил, что встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном во время саммита. На вопрос, почему он не встречался с президентом Китая Си Цзиньпином в течение 10 месяцев, Байден сказал, что у Си "сейчас дела". Президент Китая решил не участвовать в саммите G-20.

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"Я не хочу сдерживать Китай, я просто хочу убедиться, что у нас есть отношения с Китаем, которые находятся на подъеме, выровнены, все знают, о чем идет речь", — заявил Байден, отметив при этом, что у Китая "сейчас есть трудная экономическая проблема по целому ряду причин, которые связаны с международным ростом и его отсутствием, а также с политикой, которой следует Китай".

"Я не думаю, что это заставит Китай вторгнуться на Тайвань, на самом деле, может быть, наоборот, вероятно, он не имеет тех же возможностей, что и раньше", — добавил он.

Президент США также коснулся растущей напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира из-за их технологических амбиций. Китай стремится запретить использование iPhone на государственных предприятиях, что представляет собой удар по Apple Inc. и расширяет ранее объявленные ограничения, которые касаются только правительственных учреждений.

"Я не собираюсь продавать Китаю материалы, которые увеличили бы их возможности по производству большего количества ядерного оружия или участвовать в оборонной деятельности, которая противоречит тому, что большинство людей считают положительным развитием в регионе", — сказал он.

Компания Huawei Technologies Co. также недавно представила мобильный телефон, использующий технологию, которую США стремились не допускать в руки Пекина, ставя под сомнение эффективность ограничений США на использование чипов.

Как говорится в материале, события, произошедшие в то время, когда министр торговли Джина Раймондо завершала поездку в Пекин, а Байден готовился отправиться на саммит лидеров "Большой двадцатки" в Нью-Дели, могут сорвать недавние усилия США по потеплению отношений между двумя странами.

Ситуация вокруг Тайваня

Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что если США не смогут на достаточном уровне поддержать Украину в войне против России, это станет сигналом для Китая, что он может захватить Тайвань.

6 сентября 2023 года экс-генерал Вооруженных сил Австралии и эксперт одного из исследовательских центров Мик Райан заявил о том, что война России против Украины в ближайшем будущем окажет серьезное влияние на китайскую военную трансформацию и стратегию относительно Тайваня. Он считает, что ситуация в Украине и, особенно, реакция Запада на войну, заставят изменить подходы китайских военных стратегов.

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